Строительство в Карелии выросло в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом

Объем строительных работ в Карелии за 10 месяцев 2022 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Карелиястат.

Строительные компании обеспечены заказами вперед более чем на 3 месяца.

В прошлом году ситуация была противоположной — тогда наблюдался спад по сравнению с 2021 годом.