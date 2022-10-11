Строительство в Карелии выросло в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом

Объем строительных работ в Карелии за 10 месяцев 2022 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Карелиястат.
Строительные компании обеспечены заказами вперед более чем на 3 месяца.
В прошлом году ситуация была противоположной — тогда наблюдался спад по сравнению с 2021 годом.
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