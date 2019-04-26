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Новости. Общество
12:31, 26 Апреля 2019
фото: "Столица на Онего"

Строительство велодорожек в Петрозаводске профинансирует правительство Карелии

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Правительство Карелии готово выделить деньги на строительство новых велодорожек в Петрозаводске.

Деньги предусмотрены проектом поправок к бюджету на 2019 год, подготовленных правительством в связи с поступлением дополнительных доходов в казну.

Согласно законопроекту, на строительство велодорожек, проходящих по природно-рекреационной территории, расположенной в пойме реки Лососинка, планируется выделить 60 млн рублей.

Из чего будут строить велодорожки, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир2
2019-04-26 14:39:08
Лучше бы заводик по переработке мусора построили , хоть что хорошее после себя оставили .
zanoza
2019-04-26 13:12:52
Неужели более насущные проблемы нельзя решить на эти 60 млн. руб.? Сейчас построят бесхозные велодорожки, которые через год придут в негодность и получится пустая трата средств. Как-то несерьёзно вкладываются бюджетные средства, наверное есть чей-то личный интерес и явно финансовый.
Leopol'd
2019-04-26 12:57:29
Судя пл недавним статьям, интересы и мнение самих велосипедистов особенно не учитываются. Есть план освоения денег результат не важен.
кир
2019-04-26 12:53:30
Велодорожки - это хорошо. Кто будет ремонтировать наши повседневные тротуары-спотыкачи? Я быстро хожу и мне нужна ровная поверхность. :)
Гость
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