12:31, 26 Апреля 2019
Строительство велодорожек в Петрозаводске профинансирует правительство Карелии
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Правительство Карелии готово выделить деньги на строительство новых велодорожек в Петрозаводске.
Деньги предусмотрены проектом поправок к бюджету на 2019 год, подготовленных правительством в связи с поступлением дополнительных доходов в казну.
Согласно законопроекту, на строительство велодорожек, проходящих по природно-рекреационной территории, расположенной в пойме реки Лососинка, планируется выделить 60 млн рублей.
Из чего будут строить велодорожки, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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