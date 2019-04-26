Строительство велодорожек в Петрозаводске профинансирует правительство Карелии

Правительство Карелии готово выделить деньги на строительство новых велодорожек в Петрозаводске.

Деньги предусмотрены проектом поправок к бюджету на 2019 год, подготовленных правительством в связи с поступлением дополнительных доходов в казну.

Согласно законопроекту, на строительство велодорожек, проходящих по природно-рекреационной территории, расположенной в пойме реки Лососинка, планируется выделить 60 млн рублей.

Из чего будут строить велодорожки, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".