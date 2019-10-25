Строительство жилья в Карелии выросло в 2019 году

Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию в Карелии за 9 месяцев 2019 года, выросла на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

За январь-сентябрь 2019 года в Карелии было введено в действие 2,9 тыс. квартир и индивидуальных жилых дома.

На сколько увеличилась доля ИЖС в общем объеме жилищного строительства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".