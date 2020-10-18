Строительством сети гостиниц в Карелии займется знаменитый миллиардер

Известный бизнесмен, миллиардер Владимир Евтушенков, которому принадлежит компания "АФК "Система", владеющая Сегежским ЦБК, решил построить в Карелии сеть гостиниц.

Об этом сообщил вице-президент Segezha Group (входит в АФК "Система") Алексей Шерлыгин на бизнес-завтраке "Инвестиции в арктическую Карелию".

"Совсем недавно председатель Совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков принял решение о создании нескольких туристических объектов на территории Республика Карелия", - приводит слова Шерлыгина пресс-служба Segezha Group.

Участвовать в этом проекте собирается компания Cosmos Hotel Group, которая входит в АФК "Система".

В каких районах республики будут строить отели и коттеджные гостиничные городки , читайте в интернет-газете "Вести Карелии".