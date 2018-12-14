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Новости. Экономика
14:41, 14 Декабря 2018
фото: правительство Карелии

Строительством в аэропорту Петрозаводска займется компания, чей владелец имеет судимость

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что хозяин компании, которая выполняет работы в аэропорту Петрозаводска, имеет непогашенную судимость.

Рашид Нургалиев в ходе заседания государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики Карелия предложил обратить внимание на ООО "Техэксперт", которое занимается строительством инженерного обеспечения на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск", пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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mts
2018-12-14 15:00:23
Просветление у Нургалиева. Т.е. раньше он ничего не видел.
карел
2018-12-14 14:53:47
Так у нас много таких , ещё один ранее судимый неоднократно , "строит " якобы истор.здание на Ленина уже год
Гость
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