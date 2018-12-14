Строительством в аэропорту Петрозаводска займется компания, чей владелец имеет судимость

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что хозяин компании, которая выполняет работы в аэропорту Петрозаводска, имеет непогашенную судимость.

Рашид Нургалиев в ходе заседания государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики Карелия предложил обратить внимание на ООО "Техэксперт", которое занимается строительством инженерного обеспечения на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск", пишут "Вести Карелии".

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