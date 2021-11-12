Стройки Петрозаводска превращаются в ловушки — в траншею упал второй самосвал за неделю (ФОТО)

Очередное ДТП произошло на одной из строительных площадок Петрозаводска — работавший там самосвал упал в траншею, как и несколько дней назад.
Как сообщает сайт dtpptz.ru, ДТП произошло на месте строительства кольцевой дорожной развзяки в районе улицы Куйбышева и набережной Варкауса.
По одной из версий, груженый самосвал опрокинулся в строительную траншею.при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Обошлось без жертв.
Похожее ДТП произошло на этой неделе на улице Шотмана, где проводятся земляные работы для подготовки стройплощадки. Там в траншею тоже упал самосвал.
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