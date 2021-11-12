Стройки Петрозаводска превращаются в ловушки — в траншею упал второй самосвал за неделю (ФОТО)

По одной из версий, груженый самосвал опрокинулся в строительную траншею.при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Обошлось без жертв.

Похожее ДТП произошло на этой неделе на улице Шотмана, где проводятся земляные работы для подготовки стройплощадки. Там в траншею тоже упал самосвал.