Струйные принтеры: внимание на модели с ПЗК

Среди широкого ассортимента печатных устройств отдельного внимания заслуживают струйные цветные принтеры с перезаправляемыми картриджами.

Такое оборудование позволяет экономить на расходных материалах, по сравнению с использованием устройств с традиционными одноразовыми картриджами. Кроме того, оно обладает рядом весомых достоинств. Так, подобные предложения занимают небольшое пространство: струйный принтер с ПЗК имеет ширину около 40 см, что позволяет без проблем размещать его на любом столе или небольшой тумбочке. Устройства дают возможность получать изображения высокого качества, просты в обслуживании.



Особенности работы с принтерами с ПЗК



Ценным моментом является то, что обслуживание подобных устройств доступно каждому человеку, не занимает много времени. Сами перезаправляемые картриджи вставляются в технику так же, как и заводские варианты. Для пополнения их следует вынимать из каретки и добавлять через специально предназначенное для этого отверстие необходимое количество чернил. Далее требуется просто обнулить уровень красителя и установить ПЗК обратно в оборудование.



Поскольку размеры и конструкции перезаправляемых моделей полностью соответствуют заводским стандартам, не возникает никаких проблем с эксплуатацией техники. Последняя просто не замечает разницы.



Где купить цветные принтеры с перезаправляемыми картриджами?



В выборе и удобном приобретении такой продукции помогают специализированные интернет-магазины. На их просторах товары этого сегмента представлены десятками моделей в нескольких ценовых диапазонах. Чаще всего здесь доступны предложения следующих проверенных временем и опытом производителей:



● Epson;

● Canon;

● HP.



При выборе оптимального решения следует обращать внимание на несколько базовых моментов. Так, важно учитывать доступный формат печати, исходя из собственных потребностей: А6, А4, А3, А3+. На рынке представлены устройства с двусторонней печатью, возможностью проведения операций без наличия компьютера, с различными типами соединения, с разным количеством цветов. Все эти параметры и многие другие оказывают влияние на формирование стоимости товаров: для их выбора в интернет-магазинах можно использовать многофункциональные фильтры.

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