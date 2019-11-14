Изменения ожидаются в структуре мэрии Петрозаводска

Петрозаводский городской совет рассмотрит вопрос об изменении структуры администрации карельской столицы для оптимизации ее работы.

На повестку сессии горсовета вынесен вопрос о внесении изменений в прежнее решение "Об утверждении структуры Администрации Петрозаводского городского округа".

Проект решения предусматривает изменение наименования подразделения комитета экономразвития мэрии "Отдел экономики и инвестиционной политики" на "Управление экономики и инвестиционной политики". Предполагается также упразднение подразделения этого же комитета "Управление потребительского рынка".

При этом власти планируют создание самостоятельного отдела финансового обеспечения.

Зачем потребовались эти изменения и как предполагается их проводить, читайте на сайте "Вести Карелии".