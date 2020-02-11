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Студент, госпитализированный в Петрозаводске с подозрением на коронавирус, до сих пор ждет результатов анализов

Новости. Общество
10:47, 12 Февраля 2020
фото: © Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov
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Студент Петрозаводской консерватории уже 12 дней находится в изоляторе Республиканской инфекционной больнице в ожидании результатов анализов, но ответы так и не пришли.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе Минздрава Карелии, госпитализированный с подозрением на коронавирус студент находится в больнице и продолжает ждать результатов анализов.

"Несмотря на то, что прошло уже 12 дней, выписывать его пока не будут, - отметили в Минздраве, сославшись на врачей больницы. – Во-первых, карантинный период составляет 14 дней, а во-вторых, вирус новый, неизученный, надо дождаться результатов анализов".

Напомним, молодой человек, вернувшийся из Китая Петрозаводск, был госпитализирован 1 февраля. У студента была зафиксирована температура 37,3. Другие признаки заболевания отсутствовали. В это день материалы для исследования были направлены в Санкт-Петербург и в Москву, но результаты анализов до сих пор неизвестны.

Студент консерватории 14 дней находился в Республиканской инфекционной больнице, несмотря на отсутствие признаков заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее находящийся в Китае житель Петрозаводска рассказал, что происходит там в разгар эпидемии коронавируса.

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Комментарии

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zanoza
2020-02-12 12:08:23
Пусть подождёт, лучше перестраховаться и выждать когда пройдёт инкубационный период чтобы снять вопрос.
Владимир11
2020-02-12 11:49:05
Была в сети такая новость
Не бойтесь, полная готовность
Но где анализ, как узнать?
Здоров, не надо отпевать
кир
2020-02-12 12:06:20
Владимир11,
Узнать не можно, никогда
Вот в чём загвоздка, в чём беда.
Пришёл приказ - системный сбой
И снова нам дают отбой. :)
banan
2020-02-12 11:41:26
Новый ускоренный тест для экспресс-диагностики наличия коронавируса разработан в Турции, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. От 90 до 120 минут! Минут, Карл! Не часов или дней. Есть ощущение что биоматериал просто потеряли.
Leopol'd
2020-02-12 11:05:30
А это разве не является незаконным ограничением свободы?! Признаков болезни нет, действий по проверке на болезнь нет. Может ему уже в суд подавать на больницу?
Да и медики пишут, что две недели - это срок выздоровления. Раз не помер, значит уже пора выпустить.
кир
2020-02-12 10:59:24
Работают не лучше дворников.
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