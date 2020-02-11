Студент, госпитализированный в Петрозаводске с подозрением на коронавирус, до сих пор ждет результатов анализов

Студент Петрозаводской консерватории уже 12 дней находится в изоляторе Республиканской инфекционной больнице в ожидании результатов анализов, но ответы так и не пришли.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе Минздрава Карелии, госпитализированный с подозрением на коронавирус студент находится в больнице и продолжает ждать результатов анализов.

"Несмотря на то, что прошло уже 12 дней, выписывать его пока не будут, - отметили в Минздраве, сославшись на врачей больницы. – Во-первых, карантинный период составляет 14 дней, а во-вторых, вирус новый, неизученный, надо дождаться результатов анализов".

Напомним, молодой человек, вернувшийся из Китая Петрозаводск, был госпитализирован 1 февраля. У студента была зафиксирована температура 37,3. Другие признаки заболевания отсутствовали. В это день материалы для исследования были направлены в Санкт-Петербург и в Москву, но результаты анализов до сих пор неизвестны.

Студент консерватории 14 дней находился в Республиканской инфекционной больнице, несмотря на отсутствие признаков заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее находящийся в Китае житель Петрозаводска рассказал, что происходит там в разгар эпидемии коронавируса.