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Студент, госпитализированный в Петрозаводске с подозрением на коронавирус, все еще ждет результатов анализов

Новости. Общество
10:02, 10 Февраля 2020
фото: Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov
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Студент Петрозаводской консерватории десятый день находится в изоляторе Республиканской инфекционной больнице.

Напомним, молодой человек, вернувшийся из Китая Петрозаводск, был госпитализирован 1 февраля. У студента была зафиксирована температура 37,3. Другие признаки заболевания отсутствовали. В это день материалы для исследования были направлены в Санкт-Петербург и в Москву, но результаты анализов до сих пор неизвестны.

"Результатов анализов по-прежнему нет", - сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии.

Студент консерватории вынужден находиться в Республиканской инфекционной больнице, несмотря на отсутствие признаков заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее находящийся в Китае житель Петрозаводска рассказал, что происходит там в разгар эпидемии коронавируса.

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Комментарии

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кир
2020-02-10 10:52:32
Просто работа никого не интересует в стране Советов. А её результаты тем более. Нет, есть работа, от которой не отвертеться. Водитель ежедневно продукты возит из Питера. Трудяга и достоин уважения. А вы - нет. Пришли на работу и сразу писать комментарии. Нет у вас работы, а только жалкое подобие. И спросить её некому. Враньё - это способ существования нашей цивилизации.(я) Ваши предки в оправдание и сказки придумали о том, как хорошо не работать.
Leopol'd
2020-02-10 10:19:23
Если верить статьям из интернета, то инкубационный период неделя-две (т. е. проявлений нет), а затем выздоровление у большинства за неделю - две. Итого, скоро можно выпустить студента, если выживет.
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