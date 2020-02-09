Студент, госпитализированный в Петрозаводске с подозрением на коронавирус, все еще ждет результатов анализов

Студент Петрозаводской консерватории десятый день находится в изоляторе Республиканской инфекционной больнице.

Напомним, молодой человек, вернувшийся из Китая Петрозаводск, был госпитализирован 1 февраля. У студента была зафиксирована температура 37,3. Другие признаки заболевания отсутствовали. В это день материалы для исследования были направлены в Санкт-Петербург и в Москву, но результаты анализов до сих пор неизвестны.

"Результатов анализов по-прежнему нет", - сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии.

Студент консерватории вынужден находиться в Республиканской инфекционной больнице, несмотря на отсутствие признаков заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее находящийся в Китае житель Петрозаводска рассказал, что происходит там в разгар эпидемии коронавируса.