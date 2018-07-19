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Новости. Общество
16:34, 19 Июля 2018
фото: ПетрГУ

Студент из Петрозаводска выступил в штаб-квартире ЮНЕСКО

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Студент магистратуры института истории, политических и социальных наук ПетрГУ Алексей Михайлов в числе победителей конкурса работ о Холокосте представил результаты своего исследования в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

"В своей работе Алексей рассматривал тему Стокгольмской конференции 2000 г. и опыт осмысления Холокоста в Швеции в политической и академической среде того времени", - рассказали в вузе.

Изучением этой темы студент занимался под руководством преподавателей ПетрГУ – доцента кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений Варвары Иноземцевой и руководителя исследовательской лаборатории по проблемам Скандинавских стран и Финляндии Ильи Соломеща.  

Ранее Алексей представил результаты исследования на международном конкурсе "Память о Холокосте – путь к толерантности", организаторами которого являются Российский государственный гуманитарный университет, научно-просветительский центр "Холокост" и межрегиональный фонд "Холокост". Осенью прошлого года для студентов также была организована школа молодого ученого по проблемам антисемитизма, Холокоста и геноцидов.

Делясь своими впечатлениями о презентации в ЮНЕСКО, Алексей Михайлов отметил:

"Это прекрасная возможность для диалога, обмена и сотрудничества с разными людьми, для которых имеет значение сохранение памяти и просвещение молодежи о трагических событиях прошлого. И это также прекрасная возможность ставить перед собой вопросы и отвечать на них, думать, почему был возможен Холокост и как избежать подобной трагедии в будущем. Мне бы очень хотелось, чтобы развитие гуманитарного образования, истории, памяти происходило в мировом пространстве, чтобы люди науки и образования говорили на языке своей профессии, занимались исследованиями и представляли свои рассуждения широкой аудитории. Мне кажется, что с развитием международного сотрудничества, в том числе в рамках ЮНЕСКО, возможно избежать разногласий и недопонимания".

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