Студент ПетрГУ стал стипендиатом имени И.Р. Шегельмана

В Москве состоялась церемония вручения стипендий программы «Инвестиции в будущее».

27 сентября в Москве состоялась торжественная церемония вручения стипендий программы «Инвестиции в будущее». Среди 230 победителей со всей страны оказался и Егор Рёвин, магистрант 2-го курса Института математики и информационных технологий ПетрГУ.

Стипендия имени И. Р. Шегельмана была учреждена выпускником ПетрГУ, доктором экономических наук Вениамином Кагановым. Она присуждается студентам, успешно сочетающим учебу с достижениями спорта.