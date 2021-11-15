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Студентам в Карелии увеличат региональные стипендии более чем в два раза

Новости. Общество
10:51, 09 Декабря 2021
фото: Министерство образования и спорта Республики Карелия

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Министерство образования и спорта Республики Карелия сообщает, что это стало возможным благодаря инициативе главы республики Артура Парфенчикова.

С 2022 года именная стипендия Республики Карелия для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры увеличится с 1000 до 2800 рублей, аспирантуры и ординатуры — с 1200 до 3000 рублей. Обучающиеся профобразования со следующего года также будут получать увеличенную республиканскую стипендию. Ребятам, которые учатся на квалифицированных рабочих, служащих, будут ежемесячно начислять вместо 800 рублей — две тысячи рублей, специалистам среднего звена стипендию поднимут с 900 до 2500 рублей. Об этом сообщает Минобраз Карелии.

Именную стипендию Республики Карелия выплачивают с 1996 года для поощрения студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, достигших особых успехов в учебно-исследовательской работе, научно-техническом творчестве, спортивных достижениях, социально значимой и общественной деятельности. Её назначают ежегодно с 1 сентября на один учебный год и выплачивают каждый месяц дополнительно к академической стипендии.

Напомним, на прошлой неделе депутаты регионального парламента одобрили поправку главы Карелии Артура Парфенчикова в проект Закона «О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», содержащую предложения о распределении дополнительных средств из федерального бюджета на общую сумму 1 млрд 400 млн, где в том числе предусмотрено выделение 487 тысяч рублей на увеличение региональных стипендий студентам в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2021-12-09 11:34:16
Прожиточный уровень -12 тысяч рублей .... Зато растет новое поколение высокодуховных граждан , любящих ПЖиВ и вождя ...и особенно губера . )))
Анфиса
2021-12-09 11:13:13
Вот это да! На 2800 можно даже будет один зуб вылечить, не везде,конечно...
То есть, будущих преподавателей, инженеров, врачей, сразу приучают к нищете в будущем...?
Гость
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