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Студентка из Карелии стала финалисткой всероссийского конкурса для будущих учителей

Новости. Общество
13:33, 10 Апреля 2021
фото: АНО «Россия – страна возможностей»
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Студентка ПетрГУ Лиана Отвиновская вышла в финал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты».

В Балтийском федеральном университете имени И. Канта прошли конкурсные испытания для студентов-участников окружного полуфинала в Северо-Западного федеральном округе. Путевку в финал от Карелии получила Лиана Отвиновская из Петрозаводского государственного университета» (2 курс, магистратура), сообщили в АНО «Россия – страна возможностей».

«Участие в конкурсе «Учитель будущего. Студенты» – это один из путей повышения моей профессиональной компетенции. Ценность данного конкурса для меня в приобретении опыта и новых знакомств, – рассказала Лиана Отвиновская. – А тем, кто еще только думает – принимать ли участие в конкурсе, хочу сказать – самое главное – это опыт участия, чем больше участвуешь в подобных конкурсах, тем более уверенно чувствуешь себя!»

Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), стать кураторами в Образовательном центре «Сириус».

Цель конкурса – поиск, развитие и поддержка студентов, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с системой образования (в том числе студенты любых вузов, которые планируют или уже работают в системе дополнительного образования, планируют получить вторую специальность «педагог» или являются участниками студенческих педагогических отрядов).

Проект проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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Комментарии

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Резкий
2021-04-10 13:47:12
Молодец! Таких надо поддерживать, в Финляндии , Швеции, Норвегии средняя зарплата учителя 180.000 рублей,на наши деньги....а у нас?
Гость
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