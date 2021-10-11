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Студентка из Петрозаводска стала призером Всероссийского конкурса «Студенческий лидер»

Новости. Общество
13:43, 11 Октября 2021
фото: © ПетрГУ

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Студентка ПетрГУ заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер 2021», финала которого прошел в Санкт-Петербурге.

Участие в финале приняли победители окружных этапов в Северо-Кавказском, Уральском, Центральном, Сибирском и Дальневосточном, Северо-западном, Приволжском и Южном федеральных округах. В этом году в финал вышли 12 представителей из 7 округов России. Всего участников на окружных этапах было более 70 человек, сообщается на сайте Петрозаводского государственного университета.

По итогам финала конкурса студентка первого курса магистратуры Института филологии ПетрГУ Алёна Тризно, представлявшая на конкурсе Карелию, заняла второе место. Алёна — будущий преподаватель русского языка и литературы. Учебу студентка успешно совмещает с общественной работой — отвечает за социальные проекты в студенческом профкоме университета.

«После конкурса испытываю очень смешанные чувства, так как до сих пор не пришло осознание того, что я заняла призовое место. Считаю, что одержать победу мне помог студенческий профком ПетрГУ, я постоянно ощущала очень сильную поддержку моей команды, студентов, и в целом всего университета. Если говорить о планах, то всё очень просто — необходимо продолжать работу в профкоме обучающихся ПетрГУ и повышать его имидж, — рассказала пресс-службе ПетрГУ Алёна.

В ПетрГУ напомнили, «Студенческий лидер» — традиционный конкурс, который проводится в рамках всероссийской лидерской смены. Учредителем конкурса выступает Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации.

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Комментарии

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Русский
2021-10-11 14:40:02
Судя по последнему фото - там весьма не молодежь :) Кстати, чего там с нашим местечковым молодежным парламентом. Нет больше любителей вискаря ?
комба
2021-10-11 14:14:43
Хороший возраст, всё путём. Потом этого не буде в жизни. :)
Саныч
2021-10-11 14:34:59
комба, есть такое)
Гость
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