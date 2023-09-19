Студентка ПетрГУ вышла в финал всероссийского образовательного конкурса

Студентка Института математики и информационных технологий Светлана Гришина на конкурсе представит Карелию.

Студентка 2-го курса Института математики и информационных технологий ПетрГУ Светлана Гришина стала финалисткой профессионального конкурса «Флагманы образования» по итогам дистанционного этапа, сообщили 19 сентября в официальном паблике республики Карелия.

В конкурсе приняли участие почти 35 тысяч студентов из разных регионов страны, из которых лучшими признали 299 человек, отметили в источнике.



Конкурсанты демонстрировали знания в разных областях, грамотность и навыки разработки проектов.

Нашу республику землячка представит в финале конкурса, который состоится в ноябре в Подмосковье.



Светлана — отличница и активистка, руководитель киберспортивного объединения при университете, адаптер первокурсников.



«В будущем я хочу связать свою жизнь с преподаванием, поэтому участие в таком конкурсе мне на пользу. Честно, не ожидала, что пройду в финал. Жду от него новых знакомств, интересного общения, обмена опытом», — рассказала студентка.



