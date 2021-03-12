Студентка Петрозаводского государственного университета завоевала "золото" на Кубке России по зимнему триатлону

Мастер спорта России по лыжным гонкам Ольга Жолудева стала первой на III этапе Кубка России по зимнему триатлону.

Об этом сообщает "Петрозаводск спортивный".

Соревнования проходили в Петрозаводске. В спортивном комплексе "Курган" за призовые места боролись сильнейшие лыжники 11 регионов страны. В индивидуальной гонке спортсмены преодолевали дистанцию, которая включала бег на 3 км, велогонку на 5 км и лыжную гонку на 5 км.

Первой в гонке среди женщин с преимуществом более 2-х минут финишировала студентка Института экономики и права вуза Петрозаводска Ольга Жолудева.