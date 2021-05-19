Студентки из Карелии завоевали награды на престижном всероссийском творческом фестивале

Две карельские студентки стали лауреатами традиционного фестиваля «Российская студенческая весна», рассказали в правительстве Карелии.

«Две Валерии из Карелии завоевали награды на XXIX фестивале „Российская Студенческая Весна“», — поделились радостной новостью в паблике правительства Карелии.

«Российская студенческая весна» — первая и единственная в своем роде программа поддержки творчества молодежи. Фестиваль берет свое начало в 1992 году, в этот раз он проходил в Нижнем Новгороде, а участие в нем приняли 3 500 студентов со всей страны.

«Валерия Белозерцева, студентка Карельского колледжа культуры и искусств, стала лауреатом третьей степени в танцевальном конкурсе, а студентка Петрозаводского музыкального колледжа имени К. Э. Раутио Валерия Равикович — лауреатом третьей степени в вокальном состязании, — написали в паблике правительства республики. — Поздравляем наших девушек!»