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Студентки из Карелии завоевали награды на престижном всероссийском творческом фестивале

Новости. Культура
18:00, 20 Мая 2021
фото: © Министерство образования и спорта Карелии

Две карельские студентки стали лауреатами традиционного фестиваля «Российская студенческая весна», рассказали в правительстве Карелии.

«Две Валерии из Карелии завоевали награды на XXIX фестивале „Российская Студенческая Весна“», — поделились радостной новостью в паблике правительства Карелии.

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18.05.2021 18:34

«Российская студенческая весна» — первая и единственная в своем роде программа поддержки творчества молодежи. Фестиваль берет свое начало в 1992 году, в этот раз он проходил в Нижнем Новгороде, а участие в нем приняли 3 500 студентов со всей страны.

«Валерия Белозерцева, студентка Карельского колледжа культуры и искусств, стала лауреатом третьей степени в танцевальном конкурсе, а студентка Петрозаводского музыкального колледжа имени К. Э. Раутио Валерия Равикович — лауреатом третьей степени в вокальном состязании, — написали в паблике правительства республики. — Поздравляем наших девушек!»

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Комментарии

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dimchik19725
2021-05-20 18:21:05
!!! Красавы!
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