Студентов и молодых специалистов приглашают на ярмарку вакансий в Петрозаводске

Группа компаний "РКС-Петрозаводск" участвует в республиканской ярмарке вакансий.

23 апреля с 12.00 по 15.00 в Центре образования и творчества "Петровский дворец" на ул. Красной, д. 8 состоится республиканская ярмарка вакансий "Карьера - 2019", на которой будут представлены вакантные места в таких компаниях как ООО "Энергокомфорт. Карелия", АО "ПКС-Водоканал", АО "ПКС - Тепловые сети", ООО "Картэк", ООО "КРЦ". Все эти компании являются частью контура "РКС-Петрозаводск", одного из лучших работодателей республиканского значения, который обеспечивает рабочими местами и социальными гарантиями более полутора тысяч сотрудников.

На ярмарке вакансий "Карьера - 2019" "РКС-Петрозаводск" предоставит полную информацию об имеющихся вакантных местах, работе в компании в целом, дополнительных льготах, профессиональном росте внутри компании и возможности прохождения профессиональной практики на предприятиях.

"РКС-Петрозаводск" лояльны к студентам, молодым специалистам, желающим расти профессионально в стабильной и надежной компании. И даже если среди представленных на ярмарке вакансий не будет интересующей именно вас, можно оставить свое резюме для кадрового резерва.

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