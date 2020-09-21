Студентов-медиков в Карелии отправили на карантин из-за COVID-19

Группу Петрозаводского базового медицинского колледжа перевели на дистанционное обучения из-за того, что один из студентов заразился коронавирусом.

Из-за выявленного случая COVID-19 на дистанционное обучение переведена одна группа (23 студента) Петрозаводского базового медицинского колледжа, сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

На карантин по ОРВИ отправлены еще пять классов: в Костомукшской школе №3, в лицее Костомукши, а также в Лоухской школе.

Две группы студентов Лесотехническго техникума и Петрозаводского музыкального колледжа вернулись к очной форме обучения после двухнедельного карантина по коронавирусу.

Напомним, 21 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что более ста классов в Карелии закрыли на карантин в связи с ОРВИ.