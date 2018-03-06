Студентов ПетрГУ заманивают на выборы, обещая сотни тысяч рублей общежитиям

В Карелии студентам ПетрГУ предлагают посетить выборы президента 18 марта, чтобы участвовать в конкурсе на самую большую явку среди общежитий вуза.

В частности, студентов экономического факультета просят рассказать "активистам", где они собираются голосовать в Петрозаводске или за его пределами.

"В этом году в честь выборов среди общежитий проводится конкурс явок – суть его в том, что три общежития, обеспечивающие наибольший процент явок на выборы получают финансирование на различные нужды и "хотелки" общежития", - отмечается в сообщении.

За первое место общежитие получит 300 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч, за третье – 100 тысяч рублей.

При этом в уведомлениях отдельно отмечается, что студентов не призывают голосовать за какого-либо конкретного кандидата, а предлагают сходить на выборы "выразить свою гражданскую позицию."

В сообщениях уточняется адрес участковой избирательной комиссии на ул. Ломоносова, дом №26 (в этом здании располагается юридический факультет ПетрГУ).

В университете не опровергли данную информацию, но и не подтвердили, пообещав, позже прокомментировать данный конкурс.