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Новости. Общество
15:37, 06 Марта 2018

Студентов ПетрГУ заманивают на выборы, обещая сотни тысяч рублей общежитиям

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В Карелии студентам ПетрГУ предлагают посетить выборы президента 18 марта, чтобы участвовать в конкурсе на самую большую явку среди общежитий вуза.

В частности, студентов экономического факультета просят рассказать "активистам", где они собираются голосовать в Петрозаводске или за его пределами.

"В этом году в честь выборов среди общежитий проводится конкурс явок – суть его в том, что три общежития, обеспечивающие наибольший процент явок на выборы получают финансирование на различные нужды и "хотелки" общежития", - отмечается в сообщении.

За первое место общежитие получит 300 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч, за третье – 100 тысяч рублей.

При этом в уведомлениях отдельно отмечается, что студентов не призывают голосовать за какого-либо конкретного кандидата, а предлагают сходить на выборы "выразить свою гражданскую позицию."

В сообщениях уточняется адрес участковой избирательной комиссии на ул. Ломоносова, дом №26 (в этом здании располагается юридический факультет ПетрГУ).

В университете не опровергли данную информацию, но и не подтвердили, пообещав, позже прокомментировать данный конкурс.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2018-03-06 18:42:09
И что, реально пойдут?
эдуард3
2018-03-06 18:25:43
Свой ум не вставишь.

Мы то что, списанный металлолом уже...
А студентам дальше жить, многие из них умнее нас.
Вот интересно, те которые пойдут голосовать они умнее тех, кто не пойдет?!
shishk
2018-03-06 17:16:51
Когда ремонт дома делал, 300тр это только туалет с ванной, по нормальному. 300 на общагу (сам жил в шестёре в начале 90-х) это только крыльцо покрасить, потому что остальное с....здят.
елпидифор
2018-03-06 17:12:15
Славься, Отечество, наше свободное!
dgin
2018-03-06 15:45:51
Молодцы руководство ПетрГу , что завлекают студентов на выборы и деньги государственные разбрасывают в интересах основного кандидата. Студенты явку сделают , но проголосуют за Грудининина или Собчак. И будет вам дом 2 ,3 ,4 ......
Беня
2018-03-06 17:10:42
dgin, поддержу кира : у детей в этом возрасте гормональная буря, особенно весной, когда щепка на щепку лезет :)
кир
2018-03-06 15:58:33
dgin, в этом возрасте не знают они никаких кандидатов. :)
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