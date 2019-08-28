Студенты и школьники из Карелии вновь смогут ездить на поездах за полцены

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С 1 сентября возобновляется действие льготы для проезда школьников и студентов в пригородных поездах, сообщили в отделе развития АО "СЗППК".
В Карелии с 1 сентября предоставлено право льготного проезда в поездах пригородного сообщения обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет по очной форме обучения и студентам (курсантам) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.
Оформление разовых проездных документов в направлении "туда" и "туда и обратно" производится со скидкой 50% от установленного тарифа с даты начала действия льготы.
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