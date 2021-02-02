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Студенты ПетрГУ будут совмещать дистанционное и очное обучение в аудиториях

Новости. Общество
08:05, 03 Февраля 2021
фото: ©ПетрГУ
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Администрация Петрозаводского госуниверситета решила частично перевести студентов с дистанционного обучения на очное – с 8 февраля они смогут вернуться к учебе в аудиториях.

Об этом говорится в объявлении на официальном сайте ПетрГУ.

"Учебные занятия будут проводиться в 4 смены во всех учебных корпусах с продолжительностью учебной пары 1 ч. 20 мин. и перерывом между парами 15 мин.", - говорится в сообщении.

Согласно графику занятий, в аудиториях каждая группа студентов будет находиться не более чем по две учебных пары в день.

На сайте ПетрГУ также опубликовано обращение ректора Анатолия Воронина к студентам.

"Первый семестр нового − 2020/2021 учебного года − потребует от всего коллектива нашего университета соблюдения целого ряда требований, вызванных сложившейся эпидемиологической ситуацией. Все нововведения направлены исключительно на обеспечение вашей безопасности как в ходе учебного процесса, так и при нахождении в общежитиях. Убедительно прошу соблюдать новые правила и заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих", - говорится в обращении руководителя вуза.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2021-02-03 09:28:32
Можно сразу на первом курсе дипломы раздавать, сути это не поменяет. Университетом это назвать язык не поворачивается.
врунофф
2021-02-03 08:16:39
Перед этим всенепременно выявить навальнят и отправить в армию. С фуксом в свое время не разобрались, теперь пожинаете
Juniper59
2021-02-03 08:14:11
Какой ещё первый семестр?
У кого-то остановились часы.
Гость
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