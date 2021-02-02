Студенты ПетрГУ будут совмещать дистанционное и очное обучение в аудиториях

Администрация Петрозаводского госуниверситета решила частично перевести студентов с дистанционного обучения на очное – с 8 февраля они смогут вернуться к учебе в аудиториях.

Об этом говорится в объявлении на официальном сайте ПетрГУ.

"Учебные занятия будут проводиться в 4 смены во всех учебных корпусах с продолжительностью учебной пары 1 ч. 20 мин. и перерывом между парами 15 мин.", - говорится в сообщении.

Согласно графику занятий, в аудиториях каждая группа студентов будет находиться не более чем по две учебных пары в день.

На сайте ПетрГУ также опубликовано обращение ректора Анатолия Воронина к студентам.

"Первый семестр нового − 2020/2021 учебного года − потребует от всего коллектива нашего университета соблюдения целого ряда требований, вызванных сложившейся эпидемиологической ситуацией. Все нововведения направлены исключительно на обеспечение вашей безопасности как в ходе учебного процесса, так и при нахождении в общежитиях. Убедительно прошу соблюдать новые правила и заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих", - говорится в обращении руководителя вуза.