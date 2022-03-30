Студенты Петрозаводского университета больше не будут распечатывать выпускные работы

В Карелии отказ некоторых учреждений от распечатки документов совпал с резким ростом цен на бумагу в период санкций.

Студенты Петрозаводского госуниверситета больше не обязаны предоставлять бумажный вариант своей выпускной квалификационной работы при ее защите. Об этом говорится в документе «Порядок предоставления ВКР в цифровой форме на защиту», копия которого есть у «Столицы на Онего». Согласно новому порядку, распечатывать необходимо только три листа вместо работы целиком.

Как пояснила изданию учащаяся вуза, прежде выпускную работу было необходимо распечатывать. Выпускники университета также помещали ее в твердый переплет.

Вуз объяснил свое решение «цифровой трансформацией образовательного процесса».

Переход к электронному документообороту совпал с резким скачком цен на офисную бумагу, который произошел в магазинах после начала российской «спецоперации» на Украине и последовавших за этим западных санкций.

Ранее от бумажного документооборота также отошел и Петрозаводский городской совет.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».