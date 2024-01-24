Студенты Приладожья Карелии обустроят собственное городское пространство

В этом году администрация Сортавалы приступит к благоустройству Студенческого сквера.

Учащиеся сортавальского колледжа предложили благоустроить

территорию между зданием общежития и учебным корпусом. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель Сортавальского района Сергей Крупин.



Площадь сквера около 0,4 гектара. Пока на территории находятся гаражи, которые должны убрать их владельцы.



«В сквере установим освещение, скамейки с оборудованными зарядками для телефонов. Зеленые насаждения сохраним, дополним новыми. Считаю, что новое пространство прекрасно подойдет для организации студенческого отдыха, как место для работы/учебы, общения», — написал Крупин.



Проект вошел в пятерку общественных территорий, за которые проголосовали жители Сортавальского района.



В этом году приступят к подготовительной части проекта. В 2025 году благоустройство должны завершить полностью.