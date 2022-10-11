Студенты-очники в Карелии не хотят сидеть на шее у родителей - показал опрос

Подавляющее большинство студентов-очников из Петрозаводска убеждены, что должны работать во время учебы.

Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, как петрозаводчане относятся к работе во время очной учебы в вузе. В опросе сервиса приняли участие студенты и выпускники дневного отделения, а также родители студентов и будущих абитуриентов.

Большинство студентов дневных отделений (85%) убеждены, что параллельно с учебой они должны работать. Причем 40% считают, что трудиться можно где угодно, а 43% — что только по своей специальности или в смежной сфере. Свою позицию опрошенные объясняют маленькой стипендией и нежеланием «сидеть на шее у родителей». «Конечно, лучше работать по специальности — и опыт получишь, и денег заработаешь, но если устроиться не получилось, то можно и курьером пойти», — комментируют респонденты. Лишь 6% студентов считают, что те, кто учится на дневном отделении, не должны работать: по их мнению, в это время лучше полностью сосредоточиться на учебе.

Родители студентов-очников мнения детей не разделяют. Считают, что в свободное время студенты должны работать, родители почти в два раза меньше. С утверждением согласились 43% респондентов. При этом 25% родителей думают, что трудиться можно по любой специальности, а 18% – что только по своей или смежной. Треть родителей (35%) убеждены, что во время учебы студенты должны исключительно грызть гранит науки.

Позиция, что студенту следует работать только по своей или близкой специальности, больше свойственна мужчинам, а в том, что в период очного обучения лучше вообще воздержаться от трудоустройства, чуть чаще убеждены женщины.