Субботник пройдет в Государевом саду в Петрозаводске

Жителей столицы Карелии приглашают в пятницу очистить от мусора Государев сад.

По сообщению администрации города, 22 апреля в 15 часов планируется субботник в Государевом саду. Уборка будет проводиться вдоль аллеи Набережная Мостовая и реки Лососинки (между мостами Пименовским и Кипучка). Участникам акции предоставят перчатки и мешки. Сбор активистов состоится в районе Пименовского моста.

Также в мэрии напоминают, что инициативные петрозаводчане могут самостоятельно организовать субботники на общественных территориях города. Для этого необходимо согласовать со специалистами дату, время и место планируемого мероприятия. Телефоны для связи: 71-35-66, 71-35-90. Организаторам следует заранее договориться о предоставлении инвентаря и времени вывоза мусора. Подробности можно найти на сайте администрации Петрозаводска.

Все твердые коммунальные отходы, собранные во время акции, необходимо упаковать в мусорные пакеты и собрать в одном месте на территории проведения субботника.

Ранее сообщалось, смет с улиц Петрозаводска обещают убрать до конца мая.