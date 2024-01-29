Петрозаводский суд защитил права горожанина, пожелавшего открыть бизнес

Несогласный с решением уполномоченных органов об отказе в предоставлении адресной соцпомощи, мужчина обратился в суд.

Петрозаводский городской суд вынес решение об обязании предоставить местному жителю адресную социальную помощь, сообщили в пресс-службе инстанции.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску горожанина, несогласного с решением уполномоченных органов об отказе в предоставлении ему адресной социальной помощи на развитие бизнеса.

Ранее он обратился в ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия» с заявлением о предоставлении ему как малоимущему государственной социальной помощи на основании социального контракта на мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере аренды и проката строительного инструмента, однако решением соответствующей межведомственной комиссии в таковой мужчине было отказано.

При этом без приведения мотивированных доводов отказа, учреждение сообщило заявителю, что комиссией ему предложено переориентировать бизнес-идею на оказание услуг населению по выполнению ремонтно-строительных работ.

Суд в ходе рассмотрения дела обнаружил, что истцом были соблюдены требования, предъявляемые к кандидатам на получение адресной помощи, а решение комиссии является необоснованным и обязал «Центр социальной работы» заключить с истцом соцконтракт на мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности по госпрограмме «Адресная социальная помощь».