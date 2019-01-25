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Новости. Общество
17:31, 25 Января 2019
фото: Николай Смирнов / "Республика"

Суд Петрозаводска арестовал Лучина по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями

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Петрозаводский городской суд взял под стражу до 16 марта экс-главу Прионежского района Карелии Алексея Лучина по делу о злоупотреблении служебными полномочиями и особо крупном мошенничестве.

Соответствующее решение в пятницу 25 января принял судья Александр Мерков, рассмотрев ходатайство следователей МВД Карелии.

Лучин обвиняется в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч.2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Следствие приняло решение арестовать экс-главу Прионежского района Алексея Лучина, так как считает, что обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей, также отмечено, что у него при обыске не нашли загранпаспорт.

Ранее деловая интернет-газета «Вести Карелии» сообщала, что еще 9 апреля 2018 года следственное управление МВД возбудило уголовное дело. По информации издания, в 2012–2013 годах компания-застройщик ООО «Базис-строй построила 24-квартирный дом по улице Заречной в селе Заозерье Прионежского района. А в конце 2014-начале 2015 года между «Базис-строем» и администрациями Заозерского, Ладвинского, Ладва-Веткинского, Пайского и Шокшинского поселений, участвовавших в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилья в 2014–2017 годах, был заключен 31 муниципальный контракт на приобретение квартир для жителей указанных поселений в этом доме и 7-квартирном доме № 2 по этой же улице.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2019-01-25 19:50:41
Едросам там всем место ((((((((((((((((((((((((((
gaudealis
2019-01-25 19:48:52
Вспомнился ещё дружок лучинский - "председатель благотворительного фонда". Малограмотный, который тоже был в Педросовете. Они ведь вроде вместе с Лучиным делишками ворочали.
Когда и того "повяжут"?
gaudealis
2019-01-25 18:54:35
Чтоб женка дома без мужа не томилась, неплохо бы и её за решётку упрятать. Сообщницей ведь была, как-никак.
однозначно
2019-01-25 18:32:47
Этот всех сдаст с потрохами.
Поцъ
2019-01-25 18:18:07
Очередной представитель партии проворовался,неужели отмажут ? да ещё семьёй работали....жёнушку когда возьмут?
Zim
2019-01-25 18:12:26
А депутаты не знали! Или не верили? Или боялись? Или пофиг?
кир
2019-01-25 18:29:21
Zim, Согласен, что знали, чувствовали. Кроме боли и смерти не боятся они ничего. Законы должны быть соответствующие полудиким племенам, даже если их отдельные особи закончили физмат университета. На госслужбе во властных структурах смертная казнь должна быть прописана даже во внутреннем распорядке.
Гость
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