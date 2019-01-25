Суд Петрозаводска арестовал Лучина по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями

Петрозаводский городской суд взял под стражу до 16 марта экс-главу Прионежского района Карелии Алексея Лучина по делу о злоупотреблении служебными полномочиями и особо крупном мошенничестве.

Соответствующее решение в пятницу 25 января принял судья Александр Мерков, рассмотрев ходатайство следователей МВД Карелии.

Лучин обвиняется в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч.2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Следствие приняло решение арестовать экс-главу Прионежского района Алексея Лучина, так как считает, что обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей, также отмечено, что у него при обыске не нашли загранпаспорт.

Ранее деловая интернет-газета «Вести Карелии» сообщала, что еще 9 апреля 2018 года следственное управление МВД возбудило уголовное дело. По информации издания, в 2012–2013 годах компания-застройщик ООО «Базис-строй построила 24-квартирный дом по улице Заречной в селе Заозерье Прионежского района. А в конце 2014-начале 2015 года между «Базис-строем» и администрациями Заозерского, Ладвинского, Ладва-Веткинского, Пайского и Шокшинского поселений, участвовавших в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилья в 2014–2017 годах, был заключен 31 муниципальный контракт на приобретение квартир для жителей указанных поселений в этом доме и 7-квартирном доме № 2 по этой же улице.