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Суд арестовал руководителя регоператора по вывозу мусора в Карелии Ивана Новикова, задержанного за взятку (СРОЧНО)

Новости. Криминал
13:38, 29 Декабря 2021

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В Петрозаводске суд избрал меру пресечения директору ООО «Карельский экологический оператор» Ивану Новикову в виде заключения под стражу на два месяца.

Судья Петрозаводского городского суда Олег Грабчук отправил Ивана Новикова под арест на срок до 26 февраля 2022 года.

Ивану Новикову предъявлены обвинения в даче взятки и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну: статья 291, часть 4 «б» и статья 183, часть 3.

Представитель стороны обвинения заявил, что Иван Новиков отказался от дачи показаний. По версии следствия, он может скрыться, имеет загранпаспорт, ранее ездил за границу. При этом загранпаспорт не изъят и не обнаружен. Следствие считает, что обвиняемый может уничтожить доказательства по делу. Также проверяется причастность Новикова к другим преступлениям. По версии обвинения, фигурант уголовного дела может оказать давление на свидетелей. У Ивана Новикова имеются обширные связи в органах власти, также обозначило в суде следствие. Кроме того, заявлено, что Новиков отказался сообщить пароли от телефона и ноутбука.


Фото: © «Столица на Онего»

Сторона обвинения заявила в суде, что Новикова надо заключить под стражу.

Адвокат Андрей Закатов, представляющий в суде интересы Ивана Новикова, попросил провести заседание в закрытом режиме из-за необходимости оглашения медицинских документов. Пресса была удалена из зала на время обсуждения медицинских вопросов.

Закатов пояснил, что Новиков может содержаться в квартире под домашним арестом. Фигурант дела ранее не судим, имеет проблемы со здоровьем, сообщил защитник. Андрей Закатов заявил в суде, что имеются основания для избрания меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Сам Новиков был доставлен в суд в наручниках. Гендиректор Карельского экологического оператора сообщил, что женат, у него двое детей.

«Есть проблемы с самочувствием», — заявил Новиков, сообщая о состоянии здоровья.

Также Иван Новиков попросил прессу его не снимать.

«Присутствуют журналисты оппозиционных СМИ. Вся информация, которая публикуется в СМИ, она негативная», — объяснил он.

В суде также прозвучало, что предполагаемый факт передачи взятки, в которой обвиняют Ивана Новикова, мог проходить через посредника. При этом силовики зафиксировали передачу взятки от посредника получателю, но момент передачи ее от Ивана Новикова посреднику якобы не был зафиксирован.

Напомним, как стало известно «Столице на Онего», вечером 27 декабря оперативные сотрудники УФСБ Карелии задержали директора ООО «Карельский экологический оператор» (ранее ООО «Автоспецтранс») Ивана Новикова по подозрению в даче взятки в 200 тысяч рублей сотруднику «ЕИРЦ» (Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия).

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Комментарии

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Омикрон
2021-12-29 14:10:15
Новогодний подарок кому?
Всё кормушки народные делят!? Задолбали!
Хорошо хоть Америка с ЕС хоть какие-то санкции против воров наших применяют, список невыездных уже приличный....правда людям от этого не легче... деньги то народные так и вывозят за рубеж.....вчера в СМИ было...
Местечковый блогер
2021-12-29 14:00:20
Свободу новикову !
Offff
2021-12-29 13:53:47
Кому это СМИ оппозиционные ? К Жуликам ? )))
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