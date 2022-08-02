Суд изберет меру пресечения экс-руководителю Ростехнадзора в Карелии, обвиняемому в получении 21 взятки

Дату начала судебного процесса по уголовному делу экс-руководителя карельской службы Ростехнадзора, обвиняемого в получении 21 взятки от представителей горнопромышленного комплекса республики, суд определит 15 августа.

Также в понедельник, 15 августа, будет рассмотрен вопрос о дальнейшей мере пресечения бывшему чиновнику, сейчас находящемуся под домашним арестом.

Рассматривать резонансное уголовное дело 61-летнего экс-чиновника, который многие годы руководил карельской службой Ростехнадзора, будет судья петрозаводского городского суда Наталья Федичева.

Напомним, что следствие, которое провел следователь по особо важным делам карельского Следкома Антон Лапытько, обвиняет бывшего заместителя руководителя Северо-Западного Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзору), много лет возглавлявшему эту карельскую службу, получение 21 взятки от работающих в горнопромышленном комплексе республики предпринимателей.

По имеющейся информации, предприниматели-горнопромышленники платили обвиняемому деньги за получение положительного результата при проведении выездных плановых проверок в сфере соблюдения организацией требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, связанных с использованием недр.

Эти действия экс-чиновника выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии. В результате Следкомом республики в июне 2021 года было возбуждено уголовное дело по ст. 290 ч. 2 УК России: «Получение взятки в значительном размере». По полученной нами в правоохранительных органах неофициальной информации, сумма взятки обычно составляла 50-70 тысяч рублей и не превышала 150-ти тысяч. Всего в деле экс-чиновника, по данным следствия, фигурирует 21 эпизод получения взяток на общую сумму более миллиона рублей.

Напомним, 10 июня 2021 года бывшего представителя Ростехнадзора судья петрозаводского городского суда Марина Носова арестовала до 4 августа включительно. Затем суд заменил ему содержание под стражей на домашний арест, который судья Ольга Дубкова продлила экс-чиновнику до 3 июня нынешнего года. По нашим данным, обвиняемый, которого защищают адвокаты Алексей Соловьев и Владислав Пакин, признал свою вину.

Что касается фигурирующих в этом деле 20 предпринимателей, дававших деньги бывшему руководителю надзорного ведомства в Карелии, то все они написали явки с повинной, и в итоге — закон это позволяет — были освобождены от уголовной ответственности.