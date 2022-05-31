Суд Карелии отправил любителя выпить за рулем на обязательные работы

В Кемском районе в особом порядке рассмотрели дело водителя, повторно пойманного пьяным за рулем, сообщается на сайте Кемского городского суда.

Городской суд Кеми признал местного жителя виновным в повторном управлении транспортом в нетрезвом состоянии и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.