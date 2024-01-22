Суд Кеми обратил взыскание задолженности на имущество собственника

Инстанция удовлетворила требования судебного пристава-исполнителя.

Кемский городской суд удовлетворил требования судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на имущество должника, сообщили в пресс-службе инстанции.

Как рассказали в источнике, судебный пристав-исполнитель ОСП по Кемскому району обратился в суд с требованиями об обращении взыскания на имущество должника, который мер к погашению задолженности не принимает, при этом имеет в собственности 1/5 доли земельного участка. Другие собственники участка отказались воспользоваться правом преимущественного выкупа своих долей.

Принимая во внимание отсутствие возражений или объяснений со стороны ответчика, суд пришел к выводу о рассмотрении дела заочно.

При принятии решения суд учел, что до настоящего времени обязательства по исполнению исполнительных документов должником исполнены не были. Общая сумма задолженности оказалась выше кадастровой стоимости 1/5 доли спорного земельного участка, принадлежащей должнику. Доказательства наличия в собственности у ответчика другого имущества, за счет которого может быть погашен долг, отсутствовали.

Кроме того, о несоразмерности суммы взыскания стоимости 1/5 доли спорного земельного участка ответчиком заявлено не было, возражений со стороны у собственников участка не поступало, в связи с чем суд удовлетворил требования судебного пристава-исполнителя в полном объеме.