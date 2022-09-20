Суд лишил прав жителя Карелии, опасного для других участников движения

Мужчина состоял на учете у нарколога и при этом получил водительские права, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лахденпохского района в результате проверки выяснила, что 40-летний местный житель с 1997 года состоит на учете у врача-нарколога. Мужчина из-за болезни имеет противопоказания для управления автомобилем, но ему, тем не менее, были выданы права.

Прокуратура усмотрела в этом угрозу для других участников движения и направила в суд иск о лишении мужчины прав. Лахденпохский суд удовлетворил иск прокурора.

Решение суда в законную силу не вступило.