Суд лишил свободы жителя Карелии, не желавшего выплачивать алименты

В Пудожском районе местный житель не хотел ни работать, ни платить алименты, поэтому его отдали под суд, который отправил его за решетку, сообщили в УФССП Карелии.

В Пудожском районе местный житель задолжал своему несовершеннолетнему ребенку алименты в сумме 700 тысяч рублей. Должник алименты не выплачивал, за что неоднократно был привлечен как к административной ответственности, так и к уголовной.

В 2022 году нерадивый отец в очередной раз был осужден за неуплату алиментов и приговорен к исправительным работам. Но на работу он выходил нерегулярно, продолжал пить и гулять.

Тогда пристав, который контролировал, как алиментщик исполняет решение суда, обратился в суд с просьбой заменить неплательщику наказания на более суровое.

Решением Пудожского районного суда в декабре прошлого года должнику произведена замена неотбытой части наказания на реальное лишение свободы.