Суд лишит прав жителя Карелии за пьяную езду

В Лахденпохье водитель кроссовера остался без водительского удостоверения за езду в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Водителю автомобиля Kia на ближайшие 1,5-2 года предстоит стать пешеходом. Решение за управление автотранспортом в состояние алкогольного опьянения вынесет суд.

В выходные дни автоинспекторы проверят водителей на трезвость.

Если заметили нетрезвого водителя, звоните незамедлительно по телефонам - 102 или 112, возможно, именно ваш звонок спасет жизнь.