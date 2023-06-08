Суд на севере Карелии взыскал с браконьера крупную сумму за убийство лося

Жителя Беломорского района за незаконную охоту обязали выплатить властям 240 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов Карелии.

Прокурор Беломорского района в интересах Минприроды обратился в суд с иском о взыскании ущерба с браконьера.



Ранее тот же районный суд установил, что 2 апреля 2022 года в охотничьих угодьях Сумского лесничества незаконно добыл лося. Ущерб окружающей среде составил 240 тысяч рублей.



В судебном заседании ответчик свою вину не признал. С него взыскали требуемую сумму ущерба.



Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.