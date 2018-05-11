Суд наказал мужчину в Карелии, который пришел в магазин в шапке-маске и с пистолетом

Суоярвский районный суд отправил на обязательные работы местного хулигана.

По данным пресс-службы суда, мужчина зашел в магазин и подошел с надетой на голову "шапкой-маской" к кассе, за которой находилась продавец-кассир, достал пневматический пистолет, и не преследуя цели хищения чужого имущества, направил пистолет в его сторону. Хулиган высказал требование об открытии кассового аппарата, оказав тем самым негативное психологическое воздействие на продавца, а также на рядом стоящих покупателей.

"Своими действиями гражданин С. прервал нормальное функционирование магазина, выразившееся в остановке обслуживания клиентов. В дальнейшем подсудимый, без денежных средств вышел из магазина и скрылся с места совершения преступления", - отметили в пресс-службе.

В суде подсудимый полностью признал себя виновным и раскаялся. Причину, по которой он осознанно и намеренно нарушил правила и нормы поведения, объяснить не смог.

Суд назначил ему наказание в 200 часов обязательных работ.