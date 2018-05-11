Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:05, 11 Мая 2018

Суд наказал мужчину в Карелии, который пришел в магазин в шапке-маске и с пистолетом

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
11.05.18 07:55
Гироскутер взорвался в квартире жительницы Карелии
11.05.18 07:20
Бывшая карельская чиновница перешла на работу в музей "Кижи"
11.05.18 06:40
Все новости
Загрузка...

Суоярвский районный суд отправил на обязательные работы местного хулигана.

По данным пресс-службы суда, мужчина зашел в магазин и подошел с надетой на голову "шапкой-маской" к кассе, за которой находилась продавец-кассир, достал пневматический пистолет, и не преследуя цели хищения чужого имущества, направил пистолет в его сторону. Хулиган высказал требование об открытии кассового аппарата, оказав тем самым негативное психологическое воздействие на продавца, а также на рядом стоящих покупателей.

"Своими действиями гражданин С. прервал нормальное функционирование магазина, выразившееся в остановке обслуживания клиентов. В дальнейшем подсудимый, без денежных средств вышел из магазина и скрылся с места совершения преступления", - отметили в пресс-службе.

В суде подсудимый полностью признал себя виновным и раскаялся. Причину, по которой он осознанно и намеренно нарушил правила и нормы поведения, объяснить не смог.

Суд назначил ему наказание в 200 часов обязательных работ.

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
11.05.18 07:55
Гироскутер взорвался в квартире жительницы Карелии
11.05.18 07:20
Бывшая карельская чиновница перешла на работу в музей "Кижи"
11.05.18 06:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2018, 10:58
ФОТО: Сестра скандальной телеведущей поделилась впечатлениями об отдыхе в Карелии
06.05.2018, 22:11
СРОЧНО: В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами
07.05.2018, 15:37
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков
04.05.2018, 06:40
Следком назвал суммы взяток, которые получили обвиняемые по делу об обслуживании дорог в Карелии
07.05.2018, 12:16
Победа в Европейском суде: что дальше?
06.05.2018, 13:53
ВИДЕО: Юлия Самойлова будет выступать на Евровидении в "платье-гора"

Аналитика

10.05.2018 15:55
Политкухня
"Хочу уйти от партийной зависимости" 3
Андрей Рогалевич собрался в губернаторы.
Что значит для Карелии новый состав правительства?
10.05.2018 12:06
Победа в Европейском суде: что дальше? 13
07.05.2018 12:16
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 12
03.05.2018 12:24
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 12
03.05.2018 11:22
Вся аналитика

Чтиво

10.05.2018 13:26
Частная жизнь
Один День Победы
Вдали от большого города 9 мая – это совсем другой праздник: без чиновников, пафосных речей и показного безумства.
Современное общение и смешение стилей 5
08.05.2018 12:55
Счастливый машинист из спецслужб
08.05.2018 12:32
Затопление - в подарок 3
04.05.2018 10:09
архив чтиво

Медиа

Почти 20 тыс. человек собрал "Бессмертный полк" в Петрозаводске
10.05.2018 11:08
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»