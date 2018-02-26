Суд наказал похитителей лодочных моторов в Карелии

В Лоухском районе двое жителей Петрозаводска осуждены похитители лодочных моторов.

Суд в Лоухском районе признал виновными двух жителей столицы Карелии по ч. 2 ст. 158 УК ("Кража").

Как установлено в ходе судебного разбирательства, утром в августе 2016 года 25-летние петрозаводчане возвращались с рыбалки и похитили с пришвартованных на берегу Белого моря в деревне Нильмогуба лодок два мотора импортного производства. Их стоимость составила 32 тыс. и 86 тыс. рублей.

С похищенным имуществом злоумышленники скрылись - сначала спрятали моторы в заброшенном здании в соседнем населенном пункте, а затем вывезли на территорию Петрозаводска, где продали через интернет.

Длительное время преступление оставалось не раскрытым. Установить личности виновных удалось в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий. В результате, в ходе следствия один из похищенных моторов был изъят и возвращен законному владельцу.

Подсудимые и ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов, с несовершеннолетнего возраста привлекались к уголовной ответственности за хищения чужого имущества.

Сообщники признали вину, приняли меры к возмещению причиненного потерпевшим материального ущерба и морального вреда.

С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, обоим подсудимым за кражу моторов назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 4 месяца с удержанием 10% заработка в доход государства.

Одному из них наказание предстоит отбывать в местах, определяемых органами местного самоуправления, по согласованию и под контролем уголовно-исполнительной инспекции. Второму, по совокупности с наказанием по предыдущему приговору, - в течение 1 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, отметили в прокуратуре Карелии.