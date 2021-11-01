Суд наказал упавшую жительницу Карелии за ложное обвинение знакомого в избиении

В Лахденпохском районе женщина упала, набила себе синяков, а в суде сказала, что к ней в квартиру вломился мужчина и избил ее, сообщается на сайте Лахденпохского районного суда.

Так, 27 октября Лахденпохский районный суд осудил местную жительница за заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения.

Суд установил, что женщина в мае позвонила в экстренные службы с заведомо ложным сообщением о том, что житель Лахденпохья зашел в её квартиру и избил. При этом она обратилась в отделение скорой медицинской помощи, где зафиксировала имеющиеся у нее телесные повреждения, полученные самостоятельно при падении.

С учётом смягчающих вину обстоятельств и признания вины назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно, с возложением обязанностей.