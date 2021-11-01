Реклама

Суд наказал упавшую жительницу Карелии за ложное обвинение знакомого в избиении

Новости. Общество
06:55, 01 Ноября 2021
фото: © freepik

Новости партнеров

В Лахденпохском районе женщина упала, набила себе синяков, а в суде сказала, что к ней в квартиру вломился мужчина и избил ее, сообщается на сайте Лахденпохского районного суда.

Так, 27 октября Лахденпохский районный суд осудил местную жительница за заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения.

Суд установил, что женщина в мае позвонила в экстренные службы с заведомо ложным сообщением о том, что житель Лахденпохья зашел в её квартиру и избил. При этом она обратилась в отделение скорой медицинской помощи, где зафиксировала имеющиеся у нее телесные повреждения, полученные самостоятельно при падении.

С учётом смягчающих вину обстоятельств и признания вины назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно, с возложением обязанностей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
топка
2021-11-01 09:08:47
Баба соврет - недорого возьмет. :)
Гражданин
2021-11-01 07:46:24
"Столица" поменяйте название статьи.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.10.2021, 18:50
Вице-премьер Карелии разъяснил новые требования об отстранении невакцинированных от работы
29.10.2021, 18:48
Что хотят построить по новому Генплану Петрозаводска: самое важное
26.10.2021, 15:36
Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)
29.10.2021, 16:41
В Петрозаводске мужчина добежал до поезда и умер
29.10.2021, 09:07
Скандальный «Невский пассаж» в Петрозаводске сносу не подлежит
30.10.2021, 08:40
Умерла известный в Петрозаводске врач

Аналитика

30.10.2021 12:50
Капитал
Размеры антикризисных микрозаймов для предпринимателей в Карелии увеличены вдвое
Фонд по содействию кредитованию малого и среднего предпринимательства Республики Карелия изменил условия предоставления микрозаймов для поддержи бизнеса в отраслях, наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений.
Что хотят построить по новому Генплану Петрозаводска: самое важное 3
29.10.2021 18:48
История связи c Tele2: как оператор развивает сеть в Карелии
29.10.2021 18:06
Шок-цена: как растет стоимость квартир в Карелии 1
29.10.2021 16:23
«Сюрприз» в кармане дубленки 2
29.10.2021 08:58
Вся аналитика

Чтиво

28.10.2021 10:55
Личное мнение
Были лучшие, а стали худшие?
Бывший директор единственного на Северо-Западе России Центра поморской культуры о решении властей Беломорского района Карелии о реорганизации учреждения.
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 17:00
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»