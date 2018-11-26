09:50, 26 Ноября 2018
Суд наказал управляющую компанию в Карелии за неготовность к отопительному сезону
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В деятельности ООО "Мой дом" обнаружили нарушения лицензионных требований и норм жилищного законодательства, сообщили в прокуратуре Карелии.
Указанная организация осуществляет деятельность по управлению и техническому обслуживанию многоквартирных домов на территории Кондопожского городского поселения.
Нарушения состояли в невыполнении подготовительных работ к отопительному, в частности, работ по промывке, опрессовке, испытанию и оборудованию системы отопления многоквартирных домов.
Суд назначил компании наказание в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
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