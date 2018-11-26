Суд наказал управляющую компанию в Карелии за неготовность к отопительному сезону

В деятельности ООО "Мой дом" обнаружили нарушения лицензионных требований и норм жилищного законодательства, сообщили в прокуратуре Карелии.

Указанная организация осуществляет деятельность по управлению и техническому обслуживанию многоквартирных домов на территории Кондопожского городского поселения.

Нарушения состояли в невыполнении подготовительных работ к отопительному, в частности, работ по промывке, опрессовке, испытанию и оборудованию системы отопления многоквартирных домов.

Суд назначил компании наказание в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.