Суд наказал жительницу Карелии за маты в адрес коллектора

Мужчина обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда за оскорбления, сообщили в Пряжинском районном суде.

Мужчина указал, что в связи с выполнением своих трудовых обязанностей осуществлял звонки жительнице Пряжинского района по вопросу погашения кредитной задолженности.

Женщина в ходе телефонных переговоров высказывала слова и выражения, с использованием нецензурных, бранных слов, которые содержали негативную оценку личности истца.

В подтверждение своих доводов сотрудник коллекторского агентства представил аудиозаписи телефонных разговоров.

Принимая во внимание характер и степень тяжести причиненных истцу нравственных страданий и переживаний в связи с многочисленными оскорблениями, принципа разумности и справедливости, суд взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 8 тысяч рублей, а также судебные расходы.

Решение суда в законную силу не вступило.