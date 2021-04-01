Суд не разрешил банку взыскать долг с мертвой жительницы Карелии

Кондопожский городской суд отказал банку, пытавшемуся вернуть выданный много лет назад кредит, сообщили на сайте судебной инстанции.

ПАО КБ "Восточный" обратился в суд с иском, желая вернуть деньги по выданному в 2013 году кредиту. Тогда банк дал жительнице Карелии в кредит 100 тысяч рублей, однако в 2015 году заемщица умерла, а размер задолженности к тому моменту составил почти 150 тысяч рублей.

Однако, несмотря на то, что по закону к наследникам умершего переходят имущественные обязанности, в том числе долги, срок подачи искового заявления в этом случае составлял 3 год.

В результате суд пришел к выводу о пропуске срока исковой давности и отказал банку в удовлетворении требований.

Решение суда не вступило в законную силу.