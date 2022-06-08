Суд не стал строго наказывать жителя Карелии, который по пьяни изувечил незнакомца

Жестокая драка двух незнакомцев в Кондопоге закончилась на скамье подсудимых, сообщается на сайте Кондопожского городского суда.

Городской суд Кондопоги вынес обвинение 29-летнему ранее не судимому местному жителю, который жестоко избил незнакомца у бара.

По информации суда, конфликт возник на почве личных неприязненных отношений.

"Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения умышленно нанес незнакомцу множественные удары ногами по телу, причинив тем самым тяжкий вред здоровью потерпевшему по признаку стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть", - сообщается в суде.

В суде подсудимый свою вину признал полностью.

Суд приговорил жителя Кондопоги к лишению свободы условно, с испытательным сроком. Также подсудимый обязан будет выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда.