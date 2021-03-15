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Суд объяснил, чем грозит остановка строительства пристройки к БСМП Петрозаводска

Новости. Общество
14:52, 16 Марта 2021
фото: Минздрав Карелии
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Судебные инстанции отказались удовлетворить иск компании "Строительный трест № 4", которая потребовала прекратить возведение пристройки к Больнице скорой медицинской помощи в Петрозаводске.

Это следует из решений Арбитражного суда Карелии и апелляционного суда в Санкт-Петербурге.

"Строительный трест № 4" добивается отмены результатов аукциона по выбору подрядчика строительства пристройки приёмного отделения БСМП. Им стала "Ремонтно - строительная компания "Агат".

Пока длится судебное разбирательство по этом иску, "Строительный трест № 4" хочет, чтобы Управление капитального строительства приостановило исполнение контракта, что приведет к прекращению работ.

Суды отказались это сделать.

"Больница скорой медицинской помощи является социально значимым объектом Республики Карелия, её реконструкция связана с необходимостью обеспечения людей дополнительной медицинской помощью в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в судебном решении.

О других возможных последствиях консервации стройки читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

 

Комментарии

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-16 16:58:35
Какой умный кот у кира, в отличие от хозяина :)
кир
2021-03-16 15:55:47
Не будет, как хочет давидка и примкнувшая к бездарю заноза, - сказал умный кот. Мы здесь власть, - добавил он.
David .
2021-03-16 16:19:51
кир, Абсолютно с тобой согласен! Никогда ничего не изменится! Вечное, тупое убожество! :)
David .
2021-03-16 15:06:25
Преступление -это говнопристройки к насквозь протухшему старому, не предназначенному для этих целей зданию! На деньги вкаченные в эту развалюху давно можно было построить новую годную больницу.
Лана Текучева
2021-03-16 16:31:03
David .,

Апплодирую! 100%!
zanoza
2021-03-16 15:39:13
David ., именно так! Получится как с садиком по ул. Ленинградской.
Гость
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