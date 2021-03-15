Суд объяснил, чем грозит остановка строительства пристройки к БСМП Петрозаводска

Судебные инстанции отказались удовлетворить иск компании "Строительный трест № 4", которая потребовала прекратить возведение пристройки к Больнице скорой медицинской помощи в Петрозаводске.

Это следует из решений Арбитражного суда Карелии и апелляционного суда в Санкт-Петербурге.

"Строительный трест № 4" добивается отмены результатов аукциона по выбору подрядчика строительства пристройки приёмного отделения БСМП. Им стала "Ремонтно - строительная компания "Агат".

Пока длится судебное разбирательство по этом иску, "Строительный трест № 4" хочет, чтобы Управление капитального строительства приостановило исполнение контракта, что приведет к прекращению работ.

Суды отказались это сделать.

"Больница скорой медицинской помощи является социально значимым объектом Республики Карелия, её реконструкция связана с необходимостью обеспечения людей дополнительной медицинской помощью в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в судебном решении.

О других возможных последствиях консервации стройки читайте в интернет-газете "Вести Карелии".