Суд обязал администрацию оборудовать медицинский кабинет в школе на севере Карелии

Суд по иску прокурора обязал власти Калевальского района оснастить медицинский кабинет в местной школе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Калевальского района в результате проверки установила, что медицинский кабинет в Калевальской средней школе был оснащен ненадлежащим образом: в нем отсутствовало необходимое оборудование.

На основании этого факта прокурор района обратился с исковым заявлением в суд.

В итоге решением Костомукшского городского суда исковые требования прокурора района были удовлетворены в полном объеме.

Суд обязал администрацию Калевальского района обеспечить финансирование, а саму школу — оснастить медицинский кабинет в соответствии с требованиями Минздрава России. Кабинет должен быть оснащен в течение 2021 года.

Решение суда не вступило в законную силу.