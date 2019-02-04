Суд обязал госкомпанию Карелии погасить пятимиллионный долг за содержание объектов ЖКХ

Арбитражный суд Карелии предписал государственной компании "Карелэнергоресурс" погасить задолженность в размере 5 млн рублей за техническое обслуживание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Пудожского района.

Как следует из материалов дела, "Карелэнергоресурс" задолжал своему подрядчику – ООО "Техмат" – за работы, выполненные с 1 декабря 2017 по 12 мая 2018 года.

"Техмат" передал права на взыскание этой задолженности другой фирме - ООО "ТСО-2", зарегистрированной в Пудоже.

Представитель "Карелэнергоресурса" не признал исковые требования, сообщают "Вести Карелии".

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