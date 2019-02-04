12:13, 04 Февраля 2019
Суд обязал госкомпанию Карелии погасить пятимиллионный долг за содержание объектов ЖКХ
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Арбитражный суд Карелии предписал государственной компании "Карелэнергоресурс" погасить задолженность в размере 5 млн рублей за техническое обслуживание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Пудожского района.
Как следует из материалов дела, "Карелэнергоресурс" задолжал своему подрядчику – ООО "Техмат" – за работы, выполненные с 1 декабря 2017 по 12 мая 2018 года.
"Техмат" передал права на взыскание этой задолженности другой фирме - ООО "ТСО-2", зарегистрированной в Пудоже.
Представитель "Карелэнергоресурса" не признал исковые требования, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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