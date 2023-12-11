Суд обязал кондопожские власти расселить жильцов дома без тепла и света

Жильцы аварийного здания дошли до суда, чтобы отстоять свое право на нормальную квартиру.

Истцы обратились в суд с иском к администрации Кондопожского района. Люди являются нанимателями квартиры, расположенной в доме в одном из поселков.



Многоквартирный жилой дом, в котором расположена указанная квартира, в 2020 году признали аварийным и подлежащим сносу.



Истцам так и не предоставили жилое помещение взамен аварийного. Суд выяснил, что срок расселения установлен до 2027 года. Один из истцов продолжает жить в аварийном доме, остальные члены семьи вынуждены арендовать другие помещения.



В спорной квартире отсутствует электроэнергия, печи находятся в аварийном состоянии, жилой дом имеет значительный процент износа.



Одновременно суд установил, что истцы были приняты на учет нуждающихся в предоставлении жилья еще в 2002 году.



Суд встал на сторону семьи и обязал администрацию Кондопожского района предоставить истцам вне очереди жилое помещение на условиях социального найма. Решение обжаловано в апелляционном порядке, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.