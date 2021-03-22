Суд обязал Минфин Карелии компенсировать расходы на покупку жилья инвалидам

Арбитражный суд Карелии обязал Минфин республики возместить администрации Петрозаводска затраты на покупку жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.

Это следует из решения суда, принятого по иску городской администрации к министерству финансов.

В 2019 году мэрия Петрозаводска купила за счет муниципального бюджета квартиры 9 жителям города, которые имели право на бесплатное предоставление жилья по закону о льготах инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов. Власти города приобрели эти квартиры после того, как их обязал это сделать Петрозаводский городской суд.

С учетом расходов на ремонт и судебные издержки затраты муниципального бюджета составили 16,2 млн рублей.

Администрация Петрозаводска рассчитывала получить компенсацию затрат из республиканского бюджета, но власти Карелии отказались это сделать. Тогда мэрия подала в суд на Минфин.

Почему Минфин проиграл иск, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".