Суд обязал Минздрав Карелии оплатить больной женщине поездки к врачу

Прокуратура Калевальского района встала на защиту прав инвалида, сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте в прокуратуру Калевальского района обратилась местная жительница, являющаяся инвалидом второй группы в связи с ишемической болезнью сердца, с просьбой оказать ей помощь в получении компенсации затрат на проезд к месту лечения и обратно.

По медицинским показаниям женщине необходимо ежегодное проведение проверки врачом кардиологом-аритмологом имплантированного в нее электрокардиостимулятора.

В местной больнице проверка и плановое программирование электрокардиостимулятора не осуществляется в связи с отсутствием в штате соответствующих специалистов и необходимого медицинского оборудования.

Отсутствие возможности прохождения специализированного обследования и лечения в учреждениях здравоохранения Калевальского района послужило основанием для обращения заявительницы в Республиканскую больница им. В.А.Баранова в Петрозаводске, проезд к месту лечения и обратно она оплачивала сама.

По результатам рассмотрения обращения прокуратурой района в интересах обратившегося лица направлено в суд исковое заявление о взыскании с Министерства здравоохранения Республики Карелия компенсации расходов на проезд к месту лечения и обратно.

Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил заявленные требования.

Решение суда вступило в законную силу.